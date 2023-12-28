Трамп заявил, что если бы у власти в США был он, ХАМАС не напало бы на Израиль

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что если бы главой страны был он, атака ХАМАС на Израиль не произошла бы, а действующий американский лидер Джо Байден допустил новый виток конфликта на Ближнем Востоке.
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