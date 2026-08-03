Владимир Плющев прокомментировал позицию Доминика Гашека по отстранению сборной России от международных турниров

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал позицию бывшего вратаря сборной Чехии Доминика Гашека по поводу продления отстранения сборной России от международных хоккейных турниров до сезона 2026/27.
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