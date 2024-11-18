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Коротченко: На разрешение бить вглубь РФ нужно ответить ядерным ударом

Коротченко: На разрешение бить вглубь РФ нужно ответить ядерным ударом

Военный эксперт Игорь Коротченко проинформировал о том, как именно следует ответить на то, что французские и британские власти позволили Вооружённым силам киевского режима бить дальнобойным вооружением по целям в глубине Российской Федерации.

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