Военный эксперт Игорь Коротченко проинформировал о том, как именно следует ответить на то, что французские и британские власти позволили Вооружённым силам киевского режима бить дальнобойным вооружением по целям в глубине Российской Федерации.
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