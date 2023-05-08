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Памяти героев

Памяти героев

В Дербенте перед Днем Победы почтили память погибших героев СВО.Как сегодня заметил Пригожин на открытие памятника погибшим бойцам ЧВК "Вагнер" в Екатеринбурге, сейчас пишется новое отвлетвление отечественной истории и у нее будут свои герои.

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