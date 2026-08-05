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Царьград

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Попова предупредила о росте цен на товарные группы к концу лета

Попова предупредила о росте цен на товарные группы к концу лета

Эксперт Попова предупреждает о росте цен на импортозависимые товары из-за колебания курса валют. В непродовольственном секторе запускаются летние распродажи, но сезонные сдвиги повлияют на многие группы товаров, особенно к началу учебного года.

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