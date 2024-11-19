Маск пообещал составить список самых глупых трат бюджета США

Американский предприниматель и основатель компании SpaceX вместе с другим бизнесменом Вивиеком Рамасвами возглавят при администрации переизбранного экс-президента США Дональда Трампа структуру по сокращению расходов бюджета.
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