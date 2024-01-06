Умерла режиссёр Елена Демидова

4 января в возрасте 59 лет скончалась режиссёр, сценарист, оператор, автор фильмов «Алиса из страны чудес», «Прикосновение ветра», «Саша, Лена и Железный дракон», “На его месте мог быть я”, Елена Демидова.
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