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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бадоса рассказала, будет ли играть микст с Циципасом на Australian Open

– Есть планы сыграть микст на Australian Open? – Микст? Думаю, мне хватит одиночки. Напомним, сегодня испанка вернулась в тур после травмы спины.

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