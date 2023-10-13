Автомобили уничтожены, ротация сорвана: Русские четыре раза оставили врага без подкрепления

Русские бойцы сорвали четыре попытки ротации украинских подразделений на Южнодонецком направлении. Начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов уточнил, что автомобили с националистами были уничтоженыНа передовой на Южнодонецком направлении фронта военной спецоперации русские бойцы четыре раза сорвали ротацию противника.