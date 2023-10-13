Автомобили уничтожены, ротация сорвана: Русские четыре раза оставили врага без подкрепления

Русские бойцы сорвали четыре попытки ротации украинских подразделений на Южнодонецком направлении. Начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов уточнил, что автомобили с националистами были уничтоженыНа передовой на Южнодонецком направлении фронта военной спецоперации русские бойцы четыре раза сорвали ротацию противника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии