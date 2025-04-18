"Разорвал и убежал": почему гималайский медведь может убить человека

РИА Новости/Виталий Аньков Небольшие, если сравнивать с сородичами, симпатичные "младшие братья йети" – почему им живется так непросто? Из-за чего охотники преследуют мишек, несмотря на запреты? И что вынуждает их, вегетарианцев, нападать на людей?Интересные факты о гималайских медведях передает программа "Невероятно интересные истории" с Алексеем Корзиным и Владиславом Рябовым на РЕН ТВ.