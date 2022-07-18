США испытали систему ПВО на базе израильского «Железного купола»

Испытания американо-израильской системы противовоздушной обороны (ПВО) на базе тактической системы противоракетной обороны (ПРО) Израиля «Железный купол» провела морская пехота ВС США, сообщает 18 июля пресс-служба министерства обороны Израиля.
Испытания американо-израильской системы противовоздушной обороны (ПВО) на базе тактической системы противоракетной обороны (ПРО) Израиля «Железный купол» провела морская пехота ВС США, сообщает 18 июля пресс-служба министерства обороны Израиля.
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