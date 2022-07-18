smi.today

2 875 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Володя
    СЖЕЧЬ ЭТОТ ГАДЮШНИКРаздавить гадину ...
  • Ксюша Кирьязис
    Не надо его уничтожать, надо заставить его думать о насущном, а не об абстрактном. Зачем начинать ядерную войну. Дост...В Китае рассказал...
  • Ксюша Кирьязис
    По-моему, в психиатрии скоро появится новое направление.Офис президента У...

США испытали систему ПВО на базе израильского «Железного купола»

США испытали систему ПВО на базе израильского «Железного купола»

Испытания американо-израильской системы противовоздушной обороны (ПВО) на базе тактической системы противоракетной обороны (ПРО) Израиля «Железный купол» провела морская пехота ВС США, сообщает 18 июля пресс-служба министерства обороны Израиля.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх