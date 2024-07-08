Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Неожиданный итог: Таджики покидают Россию ради Германии и сталкиваются с проблемами

Неожиданный итог: Таджики покидают Россию ради Германии и сталкиваются с проблемами

Avia.pro - СМИ Новая мечта — старая история Ах, Таджикистан! Земля гор и чистых рек, где каждый третий мечтает об одном: уехать туда, где жизнь кажется слаще, где нет постоянных проверок и где деньги текут рекой.

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Комментарии
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Ирина52
Красивая сказка. Мигранты не адаптируются, а оккупируют Россию.
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18 час.
Татьяна Кибишева
Валите домой, кишлачники!!!!!
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17 час.

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