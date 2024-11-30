Третий ценовой пояс: где в СССР обычные товары были самыми дорогими

Дифференцирование цен на ряд товаров народного потребления в Советском Союзе было призвано уравнять издержки на их производство и транспортировку до конечного пункта реализации и выдержать таким образом единую покупательную силу рубля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии