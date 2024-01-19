Депутат Европарламента от Эстонии требует выдать украинских беженцев ВСУ Ирэн ОрлонскаяЯак Мадисон, депутат Европарламента, выступил с необычным призывом оказать поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ) в связи с недостатком личного состава.
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