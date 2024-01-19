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Депутат Европарламента от Эстонии требует выдать украинских беженцев ВСУ

Депутат Европарламента от Эстонии требует выдать украинских беженцев ВСУ

Депутат Европарламента от Эстонии требует выдать украинских беженцев ВСУ Ирэн ОрлонскаяЯак Мадисон, депутат Европарламента, выступил с необычным призывом оказать поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ) в связи с недостатком личного состава.

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