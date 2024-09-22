Новые iPhone 16 разочаровали скоростью зарядки

Компания Apple не предоставляет официальную информацию о мощности зарядки своих iPhone. Однако недавно распространялись слухи, подкрепленные утечками китайских инсайдеров о возможной поддержке 45-ваттной зарядки в моделях iPhone 16 Pro и 16 Pro Max.
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