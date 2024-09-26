Вернуть зданию музея PERMM прежний вид стоит 5,2 млн рублей

Эксперты АНО «Союзэкспертиза-Пермь» при Пермской торгово-промышленной палате оценили стоимость работ и материалов, необходимых для возвращения зданию, где раньше располагался музей PERMM (бульвар Гагарина, 24), первоначального вида.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии