ЦБ изменил правила покупки «неквалами» некоторых иностранных ценных бумаг

Банк России принял решение изменить правила покупки неквалифицированными инвесторами ценных бумаг дружественных эмитентов, если они учитываются в недружественном депозитарии — изменения вступят в силу 1 апреля, следует из пресс-релиза на сайте ЦБ.
Банк России принял решение изменить правила покупки неквалифицированными инвесторами ценных бумаг дружественных эмитентов, если они учитываются в недружественном депозитарии — изменения вступят в силу 1 апреля, следует из пресс-релиза на сайте ЦБ.
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