Вспышка лихорадки Западного Нила: Россию атакуют с биолабораторий

В России вновь заговорили об угрозах, связанных с распространением экзотических инфекций. Поводом стала вспышка лихорадки Западного Нила в Астраханской области — заболевании, которое ещё недавно воспринималось как преимущественно южная проблема.
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