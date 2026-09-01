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Вспышка лихорадки Западного Нила: Россию атакуют с биолабораторий

Вспышка лихорадки Западного Нила: Россию атакуют с биолабораторий

В России вновь заговорили об угрозах, связанных с распространением экзотических инфекций. Поводом стала вспышка лихорадки Западного Нила в Астраханской области — заболевании, которое ещё недавно воспринималось как преимущественно южная проблема.

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