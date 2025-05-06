Опубликованы кадры охоты российского спецназа за БЭКами украинской армии

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Морские беспилотники, которые боевики киевского режима в последнее время регулярно применяют для атак объектов в Крыму и Краснодарском крае, становятся слишком серьезной угрозой для РФ.

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Комментарии
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Игорь Егоров
ВМФ России на Черном море как то повторяет традиции былых сражений в этом регионе, структура не может справится с МБ врага, видимо кто то не по заслугам носит погоны.
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