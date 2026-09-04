Свердловская полиция напомнила подрастающему поколению об опасности проявлений терроризма и экстремизма

День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается в России ежегодно 3 сентября. Памятная дата напрямую связана с событиями 2004 года в Беслане, когда бандиты захватили и удерживали более 1000 человек, среди которых были дети, пришедшие в школу на праздничную линейку.