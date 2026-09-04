Новости ТМ
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости ТМ

89 подписчиков

Свердловская полиция напомнила подрастающему поколению об опасности проявлений терроризма и экстремизма

Свердловская полиция напомнила подрастающему поколению об опасности проявлений терроризма и экстремизма

День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается в России ежегодно 3 сентября. Памятная дата напрямую связана с событиями 2004 года в Беслане, когда бандиты захватили и удерживали более 1000 человек, среди которых были дети, пришедшие в школу на праздничную линейку.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым