Метро в Новосибирске экстренно прекратило работу

Днем 18 декабря в Новосибирске резко прекратил работу метрополитен. По словам очевидцев, сотрудники метро через громкоговорители попросили сибиряков покинуть поезда и воспользоваться наземным транспортом.
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