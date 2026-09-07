Макрон предложил запретить соцсети для подростков на всей территории ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с предложением разработать универсальный для всех стран Евросоюза нормативный акт, который бы запрещал детям младше 15 лет регистрироваться и пользоваться социальными сетями.