Правительство РФ поддержало законопроект о штрафах для электросамокатчиков

Как заявил в беседе с РИА Новости член Совета Федерации Артем Шейкин, правительство России поддержало сенаторский законопроект о регулировании движения электросамокатов, велосипедов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).
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