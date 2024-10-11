Китай готов расширять стратегическое партнерство со странами АСЕАН 

Премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил во Вьентьяне, что Китай всегда будет решительно поддерживать интеграцию Ассоциации государств Юго-Восточной Азии /АСЕАН/, создание сообщества АСЕАН и стратегическую независимость этого объединения, а также готов работать со странами АСЕАН для непрерывного продвижения отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и АСЕАН на более высокий урове .