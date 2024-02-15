Mercedes показал новую машину Формулы-1 — Mercedes W15

Команда Формулы-1 Mercedes провела презентацию своего болида в один день с McLaren – публикация официальных фото и трансляция церемонии из Сильверстоуна прошла 14 февраля, спустя несколько часов после показа оранжево-черного MCL38.
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