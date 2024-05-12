Глава Чечни: Адама Кадырова попросили обучить стрельбе гвинейских военных

Представители делегации Республики Гвинея-Бисау, прибывшие в Чечню вместе с президентом страны Умару Сиссоку Эмбало, попросили сына главы республики Адама Кадырова преподать уроки стрельбы для них и гвинейских военных.
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