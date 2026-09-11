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Царьград

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Платформа ОСД: кофе в России подорожал на 13% за 8 месяцев 2026

Платформа ОСД: кофе в России подорожал на 13% за 8 месяцев 2026

За первые восемь месяцев 2026 года продажи кофе навынос в России сократились на 4% из-за роста цен на зерно и молоко.

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