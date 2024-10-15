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Царьград

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Ученые из МИСИС и Китая создали уникальное жаростойкое покрытие

Ученые из МИСИС и Китая создали уникальное жаростойкое покрытие

Ученые НИТУ МИСИС совместно с коллегами из Китая создали покрытие для защиты из жаропрочной керамики, которое выдерживает высокие температуры.

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