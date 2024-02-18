ИЦиГ РАН: дети из кризисных 90-х имеют гены повышенной стрессоустойчивости

Специалисты Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН установили, что дети, рожденные во время криза 1992-1995 годов, имеют гены, ответственные за стрессоустойчивость и низкую склонность к тревожным расстройствам.
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