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Один погиб и трое пострадали за сутки при атаках ВСУ в Белгородской области

Один погиб и трое пострадали за сутки при атаках ВСУ в Белгородской области

Один человек погиб и трое пострадали за прошедшие сутки в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области.

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