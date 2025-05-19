Макрона, Стармера и Мерца заподозрили в стремлении контролировать Трампа

Европейские стратеги — премьер-министр Великобритании Кир Стармер, французский лидер Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц — очевидно, суетятся в стремлении контролировать не только президента Украины Владимира Зеленского, но и самого главу Белого дома Дональда Трампа.
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