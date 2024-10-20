Те, кто погиб во время дрейфа в Охотском море, будут похоронены отдельно

Отец и сын, погибшие во время дрейфа в Охотском море, будут похоронены в разных городах Сибири. Тело отца Сергея будет перевезено в Улан-Удэ, а тело его 16-летнего сына - в Красноярск, где мальчик жил со своей матерью до начала поездки.