Джастин Бальдони подаст встречный иск на Блейк Лайвли после её обвинений в домогательствах

Скандал вокруг фильма «Всё закончится на нас» продолжает набирать обороты. Вслед за иском Блейк Лайвли, обвинившей партнёра по фильму Джастина Бальдони в домогательствах, стало известно об ответном иске актёра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии