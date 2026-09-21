«Представляет угрозу для Украины»: Россия показала работу аналога Starlink Россия показала работу спутниковой системы связи «Рассвет», которая призвана стать аналогом ам.
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