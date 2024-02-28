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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Барнаульцы теперь могут проверяться на ВИЧ в специальном кабинете

Барнаульцы теперь могут проверяться на ВИЧ в специальном кабинете

Ранее это делали только в мобильных комплексах В Барнауле в алтайском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИДом открылся специализированный кабинет, где можно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.

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