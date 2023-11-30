Николай Костер-Вальдау получит возможность снова надеть доспехи. BBC готовит исторический сериал о битве за Англию под названием «Король и завоеватель», главные роли в котором исполнят Николай Костер-Вальдау («Игра престолов») и Джеймс Нортон («Гранчестер»).
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