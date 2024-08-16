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Дмитрий Демешин пообещал поддерживать интересы рабочих рыбопромысловой отрасли Хабаровского края

Дмитрий Демешин пообещал поддерживать интересы рабочих рыбопромысловой отрасли Хабаровского края

Николаевский район Хабаровского края продолжает укреплять свои позиции в рыбопромысловой отрасли. Здесь работают 14 предприятий рыбохозяйственной отрасли, занимающихся добычей корюшки и тихоокеанского лосося.

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