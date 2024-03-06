Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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У небратьев минус ещё один Abrams: Хватило одного выстрела

У небратьев минус ещё один Abrams: Хватило одного выстрела

Русские бойцы с первого выстрела подбили ещё один танк Abrams под Авдеевкой. Об этом рассказал командир одного из подразделений, которое выполняет задачи на Авдеевском направлении.

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Комментарии
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ВераВерная
А я ещё где-то про Лепса читала. Он тоже к Ивану примкнул.
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9 час.
Александр Симаков
Про то, что Лепс примкнул к Ивану я не в курсе. А вот то, что Лепс (вместе с Басковым) объявляли награду в один миллион рублей за каждый подбитый ЛЕОПАРД (не Абрамс!) это точно.
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4 час.
ВераВерная
А, ну я могла и попутать за что там Лепс хотел награду выплатить)))
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1 час.

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