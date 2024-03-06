У небратьев минус ещё один Abrams: Хватило одного выстрела

А я ещё где-то про Лепса читала. Он тоже к Ивану примкнул.

Александр Симаков

Про то, что Лепс примкнул к Ивану я не в курсе. А вот то, что Лепс (вместе с Басковым) объявляли награду в один миллион рублей за каждый подбитый ЛЕОПАРД (не Абрамс!) это точно.