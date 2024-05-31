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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Речные перевозки пассажиров в отдаленные поселки ЯНАО станут дороже

Речные перевозки пассажиров в отдаленные поселки ЯНАО станут дороже

Речные суда, которые возят пассажиров в отдаленные поселки Ямала, поднимут цены на проезд. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на данные замглавы департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Дениса Редькина.

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