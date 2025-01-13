Шаман и шут, или Нет Пророка в своем отечестве: 100 российских фильмов 2025 года

Встречайте новую подборку из 100 российских полнометражных игровых фильмов наступившего года. В список попали фильмы, авторы которых заявляли о готовности в 2025-м, а также ожидающие проката картины, показанные в прошлом году на крупных фестивалях.
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