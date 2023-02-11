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Дрэймонд Грин: «Ключевым фактором для Расселла в «Лейкерс» станет то, насколько он сыграется с Леброном»

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин поделился своим мнением относительно усиления «Лейкерс», которые перед дедлайном выменяли разыгрывающего Д’Анджело Расселла.

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