Участок земли с памятником Невскому передали Чите

Земельный участок площадью 238 кв.м. с памятником находился в собственности Забайкальского края, говорится в сообщении, из-за этого возникала проблема с финансированием его благоустройства, так как эти вопросы относятся к юрисдикции муниципалитета.
Земельный участок площадью 238 кв.м. с памятником находился в собственности Забайкальского края, говорится в сообщении, из-за этого возникала проблема с финансированием его благоустройства, так как эти вопросы относятся к юрисдикции муниципалитета.
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