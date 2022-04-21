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Участок земли с памятником Невскому передали Чите

Участок земли с памятником Невскому передали Чите

Земельный участок площадью 238 кв.м.  с памятником находился в собственности Забайкальского края, говорится в сообщении, из-за этого возникала проблема с финансированием его благоустройства, так как эти вопросы относятся к юрисдикции муниципалитета.

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