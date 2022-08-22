Какие напольные покрытия запрещается укладывать в комнатах единым контуром, без пороговых швов?

Многие мастера на своем опыте убедились, что далеко не все напольные покрытия можно стелить единым контуром, а многие продолжают стелить полы с лозунгом "Мы так у дяди Васи делали, уже 5 лет лежит!".
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