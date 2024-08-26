Власти РФ усилят продвижение российской повестки в БРИКС и ШОС

Минфин через портал госзакупок выбрал исполнителя контракта на выполнение научно-исследовательских работ по теме «Аналитическая и исследовательская поддержка участия РФ в деятельности международных организаций и форумов».
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