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Гороскопы по Знакам Зодиака на неделю с 11 октября 2021 года по 17 октября 2021 года

Гороскопы по Знакам Зодиака на неделю с 11 октября 2021 года по 17 октября 2021 года

Овен Довольно благотворный период у Овнов, чтобы провести его для себя и своего здоровья. Гимнастика, йога, танцы, прогулки на свежем воздухе, общение в приятной компании – это и многое другое вам просто необходимо, чтобы сохранить свою энергию.

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