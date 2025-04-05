"Голимая русофобия". Шукшина жестко - о министре Любимовой. Отлетело даже Матвиенко

Алексей Горшков

Мне кажется - там, где совсем уж у нас плохо, нужен человек решительности типа Кадырова, а то и Берии! "Авгиевыми конюшнями", за более чем тридцать лет засранными настолько, что там даже не специалист, а какой-то АССЕНИЗАТОР нужен, являются КАК РАЗ НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ и КУЛЬТУРА !!! Вперёд такой человек их вряд ли продвинет, но ОЧИСТИТ ДО СКРИПА !!! А уж потом они САМИ РВАНУТ ВПЕРЁД, как очищенные от ракушек корабли! А пока мы как-то странно действуем! "Безумству храбрых поём мы славу"! Для примера - Жога - герой-одиночка, брошенный в топку "пятой колонны"! Так героев СВО не напасёшься - если по одному на верную погибель посылать! Они конечно туда пойдут - они же герои! НО - РАЗУМНО ЛИ ЭТО ?! Нужна какая-то СИСТЕМНАЯ РАБОТА НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ !!! А кто у нас во главе - я считаю - КЛЮЧЕВЫХ Министерств - Образования и Культуры сейчас стоит? К чему всё это приводит? Я заметил, что наши недруги для нашего сплочения, по-моему, даже БОЛЬШЕ делают, чем наши же "верхи": какие-то неадекватные санкции вводят, ЗАСТАВИВШИЕ НАС РАБОТАТЬ, счета россиян за границей заморозили - наши "богатенькие буратинки" ВЫНУЖДЕНЫ свои деньги во ВНУТРИРОССИЙСКИЙ оборот пускать, вскрылась (правда не вся) "пятая колонна" - что про нашу страну (уже не только про Сталина и СССР, а про Россию во всех её ипостасях - хоть про Великое Московское княжество) и даже о её населении несут ранее пользовавшиеся уважением разновсяческие "убежанты" - ВООБЩЕ УШИ ВЯНУТ, и т.д., и т.п.! А уж как лохматый "Джонсонюк" нас от стамбульского позора спас... А МЫ САМИ ?! С одной стороны СВО ведём, с возродившимся нацизмом боремся, а с другой стороны русофобка Хаматова - даже не иноагент, Собчак - вообще непотопляема, и т.д.! "Рулят" разновсяческие Кравцовы, Любимовы, Эрнсты, и т.п.(только Лихачёву - причём ПОСТАВЛЕННУЮ УЖЕ ВО ВРЕМЯ СВО догадались убрать), в РАЗГАР БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ "чистим" Министерство обороны (даже Гитлер после заговора его генералов в 1944 году позавидовал Сталину - в том, что тот своё военное ведомство успел ещё до войны очистить)... Зато в это же время САЖАЕМ В ТЮРЬМУ Стрелкова, Квачкова, Платошкина... В СВО МЫ НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ ?! Похоже выручает нас то, что, как говорил Миних: "Россия напрямую богом управляется"!