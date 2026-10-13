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Новости, события, факты

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Заммэра, после того как шефа посадили, продолжила начатое

Заммэра, после того как шефа посадили, продолжила начатое

Наталья Соколова в 2018 году стала первым вице-мэром Владивостока в команде главы города Олега Гуменюка.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Вот такое объяснение: "она объяснила тем, что действовала в рамках должностных обязанностей". Приводятся цифры "кв. м по цене, составляющей 5% от кадастровой стоимости". Потом написано - "рыночной стоимости".
И кто назначает цену при "передаче участка под застройку"? Директор департамента земельных и имущественных отношений администрации?
Что интересно: "Обвиняемая достоверно знала, что общая площадь 13 капитальных гаражей, возведенных на земельном участке на улице Верхней в городе Владивостоке, составляет 260 кв.м., что явно не соответствовало общей площади данного земельного участка в 11 410 кв.м. и являлось несоразмерным". Значит кто-то готовил бумаги, выезжал, проверял...
А это уже сговор и другая статья УК РФ.

Профиль пользователя ALEKSANDR LIS
ALEKSANDR LIS

НЕ ПОНЯЛА НА ПРИМЕРЕ СВОЕГО НАЧАЛЬНИКА- ПРИ АРЕСТЕ ВЫНЕСТИ ПРИГОВОР С УВЕЛИЧЕННЫИ СРОКОМ В ДВОЕ ПРОТИВ ПРЕДЫДУЩЕГО И БЕЗ ПРАВА ПОСЛЕ ОТБЫВАНИЯ СРОКА-ЗАНИМАТЬ ВАКАНСИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ В ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ!

Профиль пользователя Елена Волкова
Елена Волкова

Сколько уже это можно терпеть? Когда за это будут реально наказывать казнокрадов, взяточников, воров? Остохренело без конца слушать!!! Расстреляйте хотя бы тысячу для начала, глядишь и в стране жизнь наладится! Люди хотя бы верить во что-то начнут! На все эти мерзкие морды смотреть тошно!!!

Профиль пользователя Балу -
Балу -

А сколько ещё таких "деятелей" по России бродит... В любой губернской, да и уездной, администрации сидят и только и смотрят - где и чего урвать...