Заммэра, после того как шефа посадили, продолжила начатое

Наталья Соколова в 2018 году стала первым вице-мэром Владивостока в команде главы города Олега Гуменюка.
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Вот такое объяснение: "она объяснила тем, что действовала в рамках должностных обязанностей". Приводятся цифры "кв. м по цене, составляющей 5% от кадастровой стоимости". Потом написано - "рыночной стоимости".
И кто назначает цену при "передаче участка под застройку"? Директор департамента земельных и имущественных отношений администрации?
Что интересно: "Обвиняемая достоверно знала, что общая площадь 13 капитальных гаражей, возведенных на земельном участке на улице Верхней в городе Владивостоке, составляет 260 кв.м., что явно не соответствовало общей площади данного земельного участка в 11 410 кв.м. и являлось несоразмерным". Значит кто-то готовил бумаги, выезжал, проверял...
А это уже сговор и другая статья УК РФ.
НЕ ПОНЯЛА НА ПРИМЕРЕ СВОЕГО НАЧАЛЬНИКА- ПРИ АРЕСТЕ ВЫНЕСТИ ПРИГОВОР С УВЕЛИЧЕННЫИ СРОКОМ В ДВОЕ ПРОТИВ ПРЕДЫДУЩЕГО И БЕЗ ПРАВА ПОСЛЕ ОТБЫВАНИЯ СРОКА-ЗАНИМАТЬ ВАКАНСИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ В ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ!
Сколько уже это можно терпеть? Когда за это будут реально наказывать казнокрадов, взяточников, воров? Остохренело без конца слушать!!! Расстреляйте хотя бы тысячу для начала, глядишь и в стране жизнь наладится! Люди хотя бы верить во что-то начнут! На все эти мерзкие морды смотреть тошно!!!
А сколько ещё таких "деятелей" по России бродит... В любой губернской, да и уездной, администрации сидят и только и смотрят - где и чего урвать...
невиноватая она, бабло само лезло в карманы.