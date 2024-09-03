Химики МГУ вырастили монокристаллы потенциальных сверхпроводников

Крупные монокристаллы аналогов ранее полученных веществ со сверхпроводниковыми свойствами первыми вырастили и исследовали их кристаллические и электронные структуры специалисты кафедр неорганической и физической химии химфака МГУ им.
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