Хлеб с открытого прилавка может загрязняться микробами при контакте с руками покупателей, уличной одеждой, а также при кашле, чихании находящихся рядом людей и наличии насекомых, предупредила кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены Института профилактической медицины Пироговского университета Екатерина Дубровина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ч Кадры повреждений...
- СК Удары по энергооб...
- 130 ракет атакова...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым