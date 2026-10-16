Хлеб с открытого прилавка может загрязняться микробами при контакте с руками покупателей, уличной одеждой, а также при кашле, чихании находящихся рядом людей и наличии насекомых, предупредила кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены Института профилактической медицины Пироговского университета Екатерина Дубровина.