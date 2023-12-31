Как в английском языке слово «ROSSIA» превратилось в «RUSSIA». И главное - зачем?

Я давно пишу Rossia. Именно так называется наше государство.

А я пишу Мелкобритания и Пиндостан. И жду, когда станет официальным.

Валерий Ворожищев

мы всегда были поперек горла у мирового паразитизма. А где наши лингвисты, которые должны на законодательном уровне всё поставить на ноги.